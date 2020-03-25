نقيب المهندسين في بيروت: إرجاء اجتماعي المندوبين

أكد نقيب المهندسين في ​بيروت​ النقيب ​جاد تابت​ في بيان أنه "نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وبناء على قانون تنظيم مهنة الهندسة، وعطفا على قرار ​مجلس الوزراء​ تاريخ 15/3/2020 إعلان حال التعبئة العامة واعتماد تدابير حازمة لجهة الزام المواطنين البقاء في المنازل ومنع التجمعات مع ملاحقة المخالفين و​حظر التجول​ الذاتي، وحرصا على سلامة المهندسين، قرر مجلس النقابة تأجيل الموعدين المحددين لاجتماعي هيئة المندوبين في النقابة والمقررين نهاري الثلاثاء 24/3/2020 والثلاثاء 31/3/2020 الى موعدين يحددان لاحقا، بسبب الاجراءات المتخذة من ​الحكومة​ للحد من انتشار وباء ​كورونا​ المستجد، ودرءا للمخاطر التي قد تنتج عن ذلك حتى زوال الاسباب ​القاهرة​".

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