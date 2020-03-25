مصدر في الحكومة للـLBCI : خلافات تحيط بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان

كشف مصدر في ​الحكومة​ عبر قناة الـ"LBCI" أن "خلافات سياسية تحيط بتعيين نواب حاكم ​مصرف لبنان​ ما قد يؤدي إلى عدم البت بهذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء يوم غد".

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