شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ تسيير رحلاتها الاستثنائية لعودة المصريين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران ، اليوم الأربعاء ، تسيير رحلة استثنائية ولمدة أسبوع لاعادة المصريين الراغبين في العودة من الكويت إلي القاهرة ، وذلك بعد تعليق حركة الطيران حول العالم كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، انه تم التنسيق مع عدة وزارات فى مقدمتها وزارة الهجرة والتي طلبت تنظيم هذه الرحلات بالتنسيق مع مصر للطيران وسلطة الطيران المدني الكويتية لتنظيم رحلات استثنائية لعودة المصريين من الكويت ، وسيتم تسيير هذه الرحلات بطائرات بوينج 777 لاستعاب اكبر عدد من الراغبين في العودة للبلاد.

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتية أعلنت الاثنين الماضي ، إن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير رحلة يومية لمدة أسبوع من الكويت إلى القاهرة بدءا من يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن إدارة الطيران المدني أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر.

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وكانت شركة "مصر للطيران"، قد أعلنت في 7 مارس الماضى تعليق الرحلات مع الكويت، بعد قرار الأخيرة تعليق الرحلات مع دول عدة من بينها مصر.

وقالت "مصر للطيران" ، أنه بالاشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر ،فقررت الشركة الوطنية مصرللطيران إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.