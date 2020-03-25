شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتشكيل لجنة حكومية لبحث أسباب ضعف إيرادات البريد السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019، بتشكيل لجنة من وزارة المالية، والهيئة القومية للبريد لبحث وتدارس أسباب ضعف الإيرادات التى تحققها الهيئة من نشاط البريد السريع مقارنة بقيمة الإيرادات التى تحققها شركات القطاع الخاص العاملة فى ذات المجالـ وموافاة مجلس النواب بنتائج أعمالها.

كما أوصت اللجنة أيضا بتنشيط الخدمات البريدية المؤداة من خلال المكاتب البريدية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بهدف زيادة الإيرادات وخفض التكاليف وبالتالی تحقيق التوازن بينهما، ما يساهم فى تحقيق فائض من النشاط الجاری، والاستمرار فى زيادة عدد المكاتب البريدية، وخاصة فى الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمدن الجديدة حتى تتناسب مع عدد المنتفعين بالخدمة البريدية، وتنشيط خدمة تأجیر الصناديق المخصوصة، ما يساهم فى خفض نسبة المرتد من المسجلات.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة لماكينات المطابع، وخاصة الحديث منها، ما يساهم فى زيادة الفائض الجارى للمطابع، وذلك من خلال سرعة إصلاح أعطال الماكينات بتوفير قطع الغيار اللازمة وعمل الصيانة الدورية لها، وجذب عملاء جدد للمطابع مع دراسة أسباب ارتفاع أسعار منتجات مطابع البريد عن المطابع الأخرى لمواجهة المنافسة السوقية، وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج بالمخازن مع المتابعة المستمرة من إدارة المخازن لضمان عدم خلو المخازن من الخامات، وإحكام الرقابة على التشغيل بالمطابع لتخفيض نسب التالف من الإنتاج، وإعداد نظام للرقابة على تكاليف التشغيل لتخفيضها وترشيد النفقات.