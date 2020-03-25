شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يخاطب وزير المالية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بخطاب للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة التى تعانى من قلة الموارد، وقال فؤاد، فى نص الخطاب، إنه فى إطار ما يشهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبى فى تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية فى تخفيف العبء عن المواطنين فى ظل تلك الظروف العصيبة.

وأشار فؤاد، إلى تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة منذ أكثر من شهرين وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مطالبا بضرورة حصر الصناديق الخاصة التى تعانى من قلة الموارد والتى نتج عنها تأخر صرف المستحقات؛ وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد والعالم بأكمله.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة فى عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف بـ"قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يُحال إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة بـ"تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".