هدى سعد تصدر أغنية توعوية حول كورونا

تستعد الفنانة هدى سعد لإصدار أغنية تحسيسية توعوية، في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس.

وبعد اتخاذها خطوة تضامنية، وتبرعها لصالح صندوق التدبير ومواجهة كورونا، اختارت هدى سعد أن تؤدي دورا توعيا بطريقة تتقنها، وهي الغناء.

وحرصت هدى سعد على تضمين الكليب، المرتقب، رسالة شكر إلى كافة السلطات الأمنية، وجنود الخفاء من مختلف المهن، الساهرين على ضمان سلامة المواطنين المغاربة.

وسبق آن أصدر الفنان نعمان لحلو أغنية توعوية حول فيروس كورونا المستجد، فيما حرص فنانون كثر على توعية جمهورهم من خلال رسائل بعثوها إليهم من منشوراتهم على مواقع التواصل.