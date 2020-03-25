الرئيس التونسي يهاتف الملك محمد السادس لبحث التعاون في مواجهة كورونا

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الملك محمد السادس، بحسب رئاسة الجمهورية التونسية.

وتناولت المحادثة، الأوضاع الصحية في كل من البلدين الشقيقين، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من تجربة كل بلد في مواجهته لجائحة كورونا، تؤكد رئاسة الجمعورية التونسية في صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

وأكد الرئيس التونسي، على ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة.

وأشار إلى أهمية مبادرة تونس الرامية إلى الدفع نحو اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن الدولي، لمعالجة الوضع الصحي الناجم عن تفشي كورونا في مختلف بلدان العالم.