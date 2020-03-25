سكان إقامة بالبيضاء بدون ماء: كنفتحو الروبيني ولا نجد شيئا.. خائفون على أولادنا من قلة النظافة والجائحة- فيديو

تصوير: صلاح الدين فصحاني

في ظل التدابير الاحترازية، التي تتخذها الدولة من أجل عدم تفشي وباء كورونا في المغرب، من بينها حث المواطنين على النظافة؛ ناشد سكان إقامة البدر، في جماعة “ولاد حصاد”، في منطقة سبيت، ضواحي الدارالبيضاء، الجهات المعنية، من أجل توفير الماء الشروب داخل منازلهم.

وقالت إحدى ساكنات الإقامة السكنية المذكورة، في حديثها مع “اليوم24″، إن”الماء الشروب لا يصل أبدا إلى منزلها”، مشيرة إلى أن “هذا الوضع ليس جديدا، لكن عواقبه قد تكون خطيرة عليها، وعلى أطفالها في الظرفية الحالية”.

واستطردت المتحدثة ذاتها أنه في “الفترة الحساسة الحالية، التي يمر منها المغرب، مع مطالب السلطات بالمكوث في المنزل، وحثها على النظافة، لا يمكننا إلا أن نناشد المسؤولين من أجل التدخل لتوفير الماء الشروب لنا”.

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وأوضحت المتحدثة ذاتها أنها “مرعوبة من إصابة أطفالها بفيروس كورونا، في ظل عدم توفر الماء الشروب في منزلها، متساءلة:” كيف سأحمي أطفالي من الوباء في ظل غياب المياه؟”.

وقال أحد سكان الإقامة المذكورة إن “سكان إقامة البدر في ولاد حصاد، سبق أن دخلوا في أشكال احتجاجية لمطالبة الجهات، المعنية بتوفير الماء الشروب، لكن دون جدوى”.