فنانون مغاربة يحلقون لحاهم.. كوسيلة للوقاية من كورونا- صور

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لجأ فنانون مغاربة، حاليا، لحلاقة الوجه، للتخلص من شعر اللحية، كوسيلة ينصح بها للمساعدة في تجنب العدوى بفيروس كورونا.
وشارك فنانون مغاربة في تحدي الاستغناء عن اللحية، التي تعتبر موضة العصر، وشجعوا جمهورهم على ذلك، ومنهم إيكو، والكوميدي رشيد رفيق، والمغني فيصل عزيزي
وتحدثت تقارير صحفية عالمية عن أن اللحية من شأنها أن ترفع احتمال الإصابة بالفيروس أكثر، إذ نصح الباحثون أن من أهم طرق الوقاية بالنسبة إلى الرجال هي حلاقة اللحية تماما، للسماح للكمامات بأن تقوم بدورها في منع الفيروسات من التسلل إلى الفم أو الأنف، إضافةً إلى أنها سوف تسمح لهم بالتنفس بشكل صحيح، وفقا لما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
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