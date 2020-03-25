كورونا.. أكثر من 18 ألف وفاة في العالم و404 ألف إصابة بـ175 بلدا

أوقع فيروس كورونا المستجد 18 ألفا و259 وفاة على الأقل حول العالم، منذ ظهوره في دجنبر، بحسب حصيلة أعد تها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش من مساء الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التي تم تشخيصها رسميا 404,020 في ما مجموعه 175 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء.

إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ ان دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطل ب دخول المستشفى.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 743 حالة، تليها إسبانيا مع 514 حالة، ومن ثم فرنسا مع 240 حالة.

وفي إيطاليا التي سج لت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر فبراير بلغ عدد الوفيات 6,820 حالة والإصابات 69,176.

والثلاثاء أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 743 وفاة جديدة و5,249 إصابة جديدة، علما أنها أعلنت شفاء ما مجموعه 8,326 شخصا من الفيروس.

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وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر دجنبر، بلغ عدد الإصابات 81,171 حالة (تم تسجيل 78 إصابة جديدة بين يومي الإثنين والثلاثاء)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,277 حالة (سبع وفيات جديدة)، بينما شفي 73,159 شخصا من الفيروس.

وفي إسبانيا بلغت حصيلة الوفيات 2,696 حالة من أصل 39,673 إصابة، أما في إيران فبلغت حصيلة الوفيات 1,934 حالة والإصابات 24,811، في حين سج لت فرنسا 1100 وفاة و22,302 إصابة، والولايات المتحدة 600 وفاة و49,768 إصابة.

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 51,847 والوفيات 624 (بينها 600 في الولايات المتحدة).

وفي الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 29,508 والوفيات 1,972.

وفي أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 6,567 والوفيات 98، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 2,225 والوفيات تسع وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 2,137 والوفيات 62.