طقس الأربعاء.. أجواء غائمة مع نزول أمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأحواء غائمة جزئيا، مع نزول أمطار وزخات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية بكل من الاطلس المتوسط والريف والشمال الغربي والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل في السفوح الجنوبية الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة حيث قد تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل الوسطى.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم الأطلس، وذلك خلال الصباح. في حين سيبقى الطقس قليل السحب إلى غائم جزئيا بباقي جهات المملكة، كما يحتمل وجود جليد بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلس خلال الليل والصباح.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04 و09 درجة بالريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجات بالأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب والماس، وما بين 17 و22 درجة بكل من السايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من سواحل المحيط الاطلسي، وما بين 22 و27 درجة بداخل منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.