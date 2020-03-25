إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي إنه"تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لسيدتين إحداهما من مدينة رام الله (وسط)، والثانية من بلدة بدّو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 62".

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/ مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.