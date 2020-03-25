بعد الاتفاق مع المعلمين: إعادة منظومة التعليم عن بعد لكافة المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على قرار إعادة منظومة التعليم عن بعد في جميع المراحل التعلمية والمدارس، وذلك بعد تعطيل المدارس كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي المصادقة مع دخول منظومة التعليم عن بعد الأسبوع الثاني، وبعد تعليق التعليم عن بعد في المراحل الابتدائية والبساتين، وذلك بسبب الخلافات بين وزارتي التربية والمالية ونقابة المعلمين الهستدروت حول الأجور التي ستدفع للمعلمين بعد أن اقترحت المالية دفع 50% من الأجور للمعلمين، وإلزامهم تعويض أيام الدراسة خلال عطلة الصيف.

وبعد مفاوضات استمرت عدة أيام، توصلت قيادة نقابة المعلمين الهستدروت ومكتب رئيس الحكومة ووزارتي المالية والمعارف لاتفاق لعودة المعلمين للعمل عن بعد، في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإن المعلمين سيحصلون على معاشاتهم كاملة حتى فرصة الربيع، وسيعودون بعد ذلك للعمل في التدريس عن بعد، وسيتم تعويض 9 أيام دراسية فقط خلال عطلة الصيف.

ويشمل الاتفاق كافة العاملين في مجال التدريس، وأعضاء نقابة المعلمين من الحضانات وروضات الأطفال إلى المدارس الابتدائية والإعدادية.

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وبعد التوصل للاتفاق من المتوقع أن تقوم السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت، يافة بن دافيد، بطرحه على أعضاء قيادة النقابة في جلسة تلفونية للمصادقة النهائية عليه.

وأعربت بن دافيد عن رضاها من التوصل للاتفاق خاصة وإن الحكومة قبلت موقف نقابة المعلمين بوجوب دفع المرتبات الكاملة للمعلمين في الفترة التي سيقومون بالتدريس عن بعد.

وفي هذا السياق، قال وزير التعليم الإسرائيلي، الحاخام رافي بيرتس، إن الوزارة تفحص إمكانية تمديد العطلة والإبقاء على منظومة التعليم عن بعد لمختلف المراحل التعليمية إلى ما بعد الفصح العبري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونفى الوزير ما نسب إليه من تصريحات حول إمكانية الإبقاء على المدارس معطلة حتى مطلع العام الدراسي المقبل، في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

موضحا بأن الإبقاء على منظومة التعليم عن بعد كونه لا يعلم أي أحد التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدا بأن الوزارة مستعدة لكل السيناريوهات.