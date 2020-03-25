اليمن.. أمن الشحر ينظم محاضرات توعوية لمنتسبيه للتعريف بمخاطر كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020

نظمت قيادة أمن مديرية الشحر، اليوم الثلاثاء، محاضرات توعوية، لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية بالمديرية، للتعريف بمخاطر "كورونا" وطرق الوقاية منه .



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وأصدر مدير أمن الشحر العقيد صلاح المشجري توجيهاته لكافة منتسبي الأمن في المديرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الوباء، حيث تم توزيع كمامات للجنود وتعريفهم بفايروس كورونا ومخاطره،وذلك تنفيذا لتوجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي.

وفي سياق آخر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بفتح الشوارع الغارقة بمياة الأمطار بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال العامة، وذلك من خلال رفع مخلفات الأمطار وتنظيم حركة السير وتوعية المواطنين بالابتعاد عن أماكن تدفق السيول.