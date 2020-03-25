- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أمن الشحر ينظم محاضرات توعوية لمنتسبيه للتعريف بمخاطر كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
نظمت قيادة أمن مديرية الشحر، اليوم الثلاثاء، محاضرات توعوية، لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية بالمديرية، للتعريف بمخاطر "كورونا" وطرق الوقاية منه .
وأصدر مدير أمن الشحر العقيد صلاح المشجري توجيهاته لكافة منتسبي الأمن في المديرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة الوباء، حيث تم توزيع كمامات للجنود وتعريفهم بفايروس كورونا ومخاطره،وذلك تنفيذا لتوجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي.
وفي سياق آخر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية الشحر بفتح الشوارع الغارقة بمياة الأمطار بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال العامة، وذلك من خلال رفع مخلفات الأمطار وتنظيم حركة السير وتوعية المواطنين بالابتعاد عن أماكن تدفق السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. أمن الشحر ينظم محاضرات توعوية لمنتسبيه للتعريف بمخاطر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.