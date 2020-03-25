شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُسجل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا و4 تماثلت للشفاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم مواطنان ووافدان لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة. Advertisements وقال الشیخ باسل الصباح نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الأربع من الفیروس. وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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