اخبار العالم

بالصور.. محافظ تعز يكلف فريقا لحصر أضرار السيول بالمسراخ وتكثيف الاجراءات لمواجهة كورونا

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محافظ تعز يكلف فريقا لحصر أضرار السيول بالمسراخ وتكثيف الاجراءات لمواجهة والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020

وجه محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان بتكليف فريق فني برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي للنزول لمديرية المسراخ لحصر وتقييم الاضرار ووضع الخطط والتكاليف المقدره لاصلاحها وسرعه رفعها للجهات المختصة وسرعة إصلاح وفتح الطرقات التي تضررت جراء السيول .

 

وخلال الزيارة التي قام بها المحافظ شمسان، ومعه وكيل المحافظ اللواء عبدالكريم الصبري لتفقد الاضرار الناجمة عن سيول الامطار وتجريف طريق المسراخ، الاقروض جنوب شرق المدينة .

 

كما تفقد المحافظ طريق سائلة المسراخ ونقيل الاقروض وما لحق بها من انجراف وتخريب وكذلك تضرر مشاريع المياه .

 

Advertisements

كما زار محافظ تعز مستشفى المسراخ الريفي واطلع على الاستعدادات الطبية والصحية التي يجري الإعداد لها لمواجهة فيروس كورونا في مديرية المسراخ باعتبارها واحدة من المداخل الرئيسية لمدينة تعز ، وفي زيارته لمقر مديرية المسراخ اطلع شمسان على سير عمل المكاتب التنفيذية مشددا على الانضباط في اداء المكاتب الحكومية والعمل على اخذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

 

رافقه في الزيارة ، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء عبدالكريم الصبري.

 

ba4533a348.jpg

 

 

9f0c220894.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ تعز يكلف فريقا لحصر أضرار السيول بالمسراخ وتكثيف الاجراءات لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا