بالصور.. محافظ تعز يكلف فريقا لحصر أضرار السيول بالمسراخ وتكثيف الاجراءات لمواجهة كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020

وجه محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان بتكليف فريق فني برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي للنزول لمديرية المسراخ لحصر وتقييم الاضرار ووضع الخطط والتكاليف المقدره لاصلاحها وسرعه رفعها للجهات المختصة وسرعة إصلاح وفتح الطرقات التي تضررت جراء السيول .



وخلال الزيارة التي قام بها المحافظ شمسان، ومعه وكيل المحافظ اللواء عبدالكريم الصبري لتفقد الاضرار الناجمة عن سيول الامطار وتجريف طريق المسراخ، الاقروض جنوب شرق المدينة .

كما تفقد المحافظ طريق سائلة المسراخ ونقيل الاقروض وما لحق بها من انجراف وتخريب وكذلك تضرر مشاريع المياه .

Advertisements

كما زار محافظ تعز مستشفى المسراخ الريفي واطلع على الاستعدادات الطبية والصحية التي يجري الإعداد لها لمواجهة فيروس كورونا في مديرية المسراخ باعتبارها واحدة من المداخل الرئيسية لمدينة تعز ، وفي زيارته لمقر مديرية المسراخ اطلع شمسان على سير عمل المكاتب التنفيذية مشددا على الانضباط في اداء المكاتب الحكومية والعمل على اخذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

رافقه في الزيارة ، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء عبدالكريم الصبري.