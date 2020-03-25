"المصائد السمكية" تناقش التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا بمراكز الانزار بالمكلا

الأربعاء 25 مارس 2020

تتواصل القرارات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف المؤسسات.



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حيث ناقشت الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي،في اجتماعها،اليوم، برئاسة رئيس الهيئة المهندس يسلم بابلغوم، مستوى تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمراكز الانزال السمكي وخصوصا مركز الانزال بالمشروع الرابع بمنطقة خلف بمدينة المكلا.

واوضح مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي ، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بأنه قد تم خلال الاجتماع إقرار تنظيم العمل في موقع المشروع الرابع وتقليل الإزدحام بما يضمن الاستمرار في العمل بسلاسة حفاظا على الأسماك من التلف وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة لطواقم القوارب،وتشغيل دوام اضافي في موقع المشروع الرابع يبدأ من الساعة السادسة صباحا لتخفيف الضغط والازدحام في الفترة المسائية من اجل سرعة انجاز تفريغ ماتبقى من اسماك في القوارب تفاديا لتلفها.