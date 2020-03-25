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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يدشن حملة الرش الاحترازية للوقاية من "كورونا" بالمكلا والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني،اليوم، بمدينة المكلا ، حملة الرش الاحترازية للوقاية من فيروس " كورونا" .
وتستهدف الحملة التي ينفذها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين ودعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التجمعات السكانية والأسواق والأماكن العامة والمولات والشوارع المزدحمة في جميع مديريات ساحل حضرموت.
وأكد المحافظ البحسني خلال التدشين، إن حملة الرش تندرج في اطار الحملات الوقائية التي تنفذها السلطة المحلية لحماية المواطنين من وباء "كورونا",,مشيراً الى أهمية الحملة في تعقيم مواقع التجمعات العامة كإجراءات وقائية من هذا الوباء الخطير..مثمناً التدخلات العاجلة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
بدوره أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان، مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن الحملة تأتي في سياق الجهود الاحترازية بمواد معقمة في مواقع التجمعات والأسواق العامة في جميع مديريات ساحل حضرموت.
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