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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 مارس 2020
شنت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض، بمحافظة حجة.
وتمكنت قوات الجيش ، خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة حرض، بالإضافة إلى تكبيد الميليشيا الحوثية، خسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.
بالتزامن أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.
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