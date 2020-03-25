اليمن.. القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بحجة

الأربعاء 25 مارس 2020

شنت قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة حرض، بمحافظة حجة.



Advertisements

وتمكنت قوات الجيش ، خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة حرض، بالإضافة إلى تكبيد الميليشيا الحوثية، خسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء.

بالتزامن أسقطت قوات الجيش الوطني، طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.