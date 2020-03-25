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قيادي حوثي يهدد شاباً بالقتل في إب بعد أن اشتكاه إلى النيابة والمحكمة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 مارس 2020

هدد قيادي حوثي أحد شباب مدينة إب، بعد أن اشتكاه إلى النيابة العامة ومحكمة غرب إب.

 

وقال الشاب "معمر سليم" إن عصابة مسلحة يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حرب الموسمي، هددته بالقتل وذلك بعد أن اشتكاه إلى المحكمة ورفض الموسمي المثول أمام المحكمة.

 

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وفي 2018 اعتدى القيادي الحوثي سعيد الموسمي المكنى "أبو حرب" ومعه مسلحين على متن طقم، اعتدوا على معمر سليم، أحد أفراد قسم شرق إب وذلك بالضرب العنيف بأعقاب البنادق ونهبوه مسدسه الشخصي وما بحوزته من مال.

 

وعقب عملية الإعتداء قدم الشاب شكوى بالقيادي الحوثي إلى النيابة ومحكمة غرب إب، غير أن نفوذ وسطوة القيادي الموسمي لم تجعله يستجيب للقضاء أو المثول أمامه.

 

ومع إصرار الشاب على إخضاع القيادي الحوثي للمثول أمام القضاء وتوجيه مذكرات عدة من المحكمة، فوجئ الشاب معمر سليم بتهديدات جديدة بالقتل والتنكيل من قبل القيادي الحوثي ومسلحيه.

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