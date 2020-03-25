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شاهد.. ظاهرة نادرة تحدث في راس حويرة بحضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 مارس 2020

شهدت منطقة رأس حويرة بحضرموت، حالة نادرة تسببت في ملامسة السحب للأرض.

 

ويظهر في الصور توسط الأطفال السحب، يوم الاثنين، وسط فرحة شديدة، يظهر عليها أنها تحدث للمرة الأولى في حضرموت.

 

ومن المعروف لدى أبناء حضرموت أن منطقة رأس حويرة تعد من اكثر مناطق المحافظة ارتفاعا، وتشهد في مواسم الشتاء صقيعا في بعض الأوقات.

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ويؤكد خبراء الطقس أن غزارة الأمطار تتسبب في انخفاض السحاب وملامسته للأرض كلما كانت نسبة الأمطار عالية وكلما استمرت لعدة ساعات، ويصفون تلك الحالة بـ “جود السحاب”.

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