شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف فريق فني لحصر أضرار السيول بمديرية المسراخ بتعز والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 مارس 2020 كلف محافظ تعز نبيل شمسان فريق فني برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي للنزول لمديرية المسراخ لحصر وتقييم الاضرار ووضع الخطط وتقدير تكلفة الإصلاحات وسرعه رفعها للجهات المختصة والعمل على فتح الطرق التي تضررت جراء السيول .

Advertisements جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للاضرار الناجمة عن سيول الامطار وتجريف طريق المسراخ ـ الاقروض جنوب شرقي المدينة. كما زار مستشفى المسراخ الريفي واطلع على الاستعدادات الطبية والصحية التي يجري الإعداد لها لمواجهة فيروس كورونا في المديرية باعتبارها واحده من المداخل الرئيسية لمدينة تعز وفي زيارته لمقر مديرية المسراخ اطلع شمسان على سير عمل المكاتب التنفيذية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف فريق فني لحصر أضرار السيول بمديرية المسراخ بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.