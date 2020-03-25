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وزارة الصحة اليمنية تؤكد سلبية فحوصات تسع حالات مشتبهة بكورونا في عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 25 مارس 2020

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس ،اليوم الاثنين، سلبية الفحوصات المختبرية التي اجريت لـ 9 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ۱۹) وخلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم.

 

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وذكرت الوزارة ولجنة الطوارئ ان الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، واثبت الفحوصات التي اجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميعاً من الفيروس.

 

وثمنت الوزارة واللجنة، دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

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