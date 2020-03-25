شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 مساءً, 25 مارس 2020 م المناطق - وكالات استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم عند 1494.50 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 31.00 دولارًا أمريكيًا أو بنسبة 2.07 % إلى 1525.40 دولارًا أمريكيًا.

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