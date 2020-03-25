شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع القيود عن هوباي بعد محاصرة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

رفعت الصين اليوم الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصحية الوطنية إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في الصين، لكن هناك 47 إصابة "مستوردة" من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.