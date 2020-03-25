شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 بحارة على متن سفينة عسكرية أمريكية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشف مسؤولون في البحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الاختبارات أكدت إصابة ثلاثة بحارة أمريكيين على متن حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) في المحيط الهادئ بفيروس كورونا لتكون إصابتهم هي الأولى بالفيروس على متن سفينة عسكرية أمريكية في البحار.

وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إن "البحارة الثلاثة خضغوا للحجر الصحي ويجري نقلهم من السفينة. وعلى متن السفينة حوالى خمسة آلاف فرد".

وقال قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي إن السفينة رست آخر مرة قبالة فيتنام قبل حوالي 15 يوما.