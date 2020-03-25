شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. خطة تحفيز بقيمة ترليوني دولار لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس اليوم: إنه لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.

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