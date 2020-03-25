برشلونة يقرر تخفيض أجور لاعبيه 70% بسبب كورونا

وبعد أن دعمت رابطة الليجا حقوق الأندية في السماح بالتخفيضات المؤقتة أو تخفيضات الأجور، قرر برشلونة أن يخفض 70 في المئة من رواتب اللاعبين.

وسيكون القرار قابلاً للتطبيق طالما أن الحكومة الإسبانية تحتفظ بحالة الطوارئ، والتي ستظل حتى 11 أبريل، ولكن المدة قد تطول حسب تطور الأوضاع، وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين في فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والهوكي وكرة الصالات.



واضطر برشلونة إلى اتخاذ تدابير جذرية بسبب نقص الإيرادات في ظل توقف النشاط وتعليق الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى وتأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن لاعبي برشلونة لم يقتنعوا بالاقتراح الذي قدمه مجلس الإدارة.