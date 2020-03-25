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برشلونة يقرر تخفيض أجور لاعبيه 70% بسبب كورونا

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2020-03-25 | 10:32

برشلونة يقرر تخفيض أجور لاعبيه 70% بسبب كورونا

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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مقترح إدارة نادي بشأن تخفيض رواتب لاعبيه، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ، قائد الفريق، في ظل الأزمة الراهنة التي تسبب بها فايروس ، وتفشيه في أنحاء العالم، وإيقاف منافسات كرة القدم.
وبعد أن دعمت رابطة الليجا حقوق الأندية في السماح بالتخفيضات المؤقتة أو تخفيضات الأجور، قرر برشلونة أن يخفض 70 في المئة من رواتب اللاعبين.

وسيكون القرار قابلاً للتطبيق طالما أن الحكومة الإسبانية تحتفظ بحالة الطوارئ، والتي ستظل حتى 11 أبريل، ولكن المدة قد تطول حسب تطور الأوضاع، وسيتم تخفيض رواتب اللاعبين في فرق كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والهوكي وكرة الصالات.


واضطر برشلونة إلى اتخاذ تدابير جذرية بسبب نقص الإيرادات في ظل توقف النشاط وتعليق إلى أجل غير مسمى وتأجيل نهائي أيضًا.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن لاعبي برشلونة لم يقتنعوا بالاقتراح الذي قدمه مجلس الإدارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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