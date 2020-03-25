الدولار يتراجع قليلا بفعل تحفيز مالي أميركي ضخم

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل إن الحزمة، المتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار، جرى الاتفاق عليها وستخضع للتصويت في وقت لاحق اليوم.

وقفز الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر فوق مستوى 60 سنتا للمرة الأولى في الأسبوع مع إعلان نبأ الاتفاق، ثم واصل مكاسبه إلى 0.6047 دولار أميركي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 1.1834 دولار وصعد الدولار النيوزيلندي واحدا بالمئة إلى 0.5894 دولار. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0819 دولار.

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ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 101.43. واستقرت العملة الأمريكية بصفة عامة مقابل الين الياباني عند 111.17 ين للدولار.

ولم تتضح التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون الإنقاذ الأمريكي، لكن السناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر قال إنه يشمل مساعدة بقيمة 150 مليار دولار للمستشفيات ودعما بنفس القيمة مجددا إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وعلى الرغم من أن الدولار الأسترالي ارتفع 1.5 بالمئة في الجلسة، فإنه والاسترليني منخفضان بأكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري إذ أن كل العملات تقريبا تلقت ضربة بسبب التدافع صوب الدولار الأميركي.