أربيل تصدر بياناً يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال

وجاء في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه: " 1- عمال الأفران والمخابز يسمح لهم بالتنقل أثناء فترة عملهم بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية . 2- محطات الوقود تبقى مفتوحة وأصحابها يسمح لهم بالتجوال بشرط حمل مستند الملكية.



3- يسمح لأصحاب المحلات والمكاتب المختصة ببيع الخضروات واللحوم وما شابه بشريطة حمل مستند رسمي يثبت عملهم أو ملكيتهم. 3- يسمح لأصحاب المحلات والمكاتب المختصة ببيع الخضروات واللحوم وما شابه بشريطة حمل مستند رسمي يثبت عملهم أو ملكيتهم. 4 – يسمح للمطاعم بالبقاء مفتوحة فقط التي تقدم الوجبات السريعة "وفقط دليڤري". 5 - عمال محلات الحلويات والكرزات وما شابه يسمح لهم بالتنقل بشرط حمل مستند رسمي يثبت مكان عملهم. 6 - يسمح بالتنقل للسيارات التي تقوم بنقل اللحوم والحيوانات. 7 - يسمح لسيارات الحمل (براد أو بيكب أو كيا) المختصة بتوزيع المواد الغدائية للأسواق فقط.



8 - يسمح لسيارات بيع للخضروات في الاحياء السكنية بالتجوال اثناء فترة الحظر وايضاً الابقاء على محلات بيع الخضار والفواكه مفتوحة ويسمح لعمالها واصحابها بالتجوال. 8 - يسمح لسيارات بيع للخضروات في الاحياء السكنية بالتجوال اثناء فترة الحظر وايضاً الابقاء على محلات بيع الخضار والفواكه مفتوحة ويسمح لعمالها واصحابها بالتجوال. 9 - يسمح لسيارات بيع الغاز بالتنقل الحر. 10 - يسمح لسيارات نقل "گاز" المولدات بالتنقل اثناء للحظر. 11- يسمح بالتنقل لـ "تنكر تعبئة المياه وتناكر سحب المياه الثقيلة من البيوت". 12- يسمح لسيارات الحمل الكبيرة المختصة بنقل الادوية والمعدات الطبية من الشركات الكبيرة للصيدليات والمذاخر بالتنقل . Advertisements 13- يسمح للسيارات التي تنقل المرضى المصابين بالسكر او غسيل الكلى او اي مرض عاجل بالتنقل والسماح لهم بنقل للمريض للمستشفيات. 14- السماح لسيارات الوفود الدبلوماسية والحكومية والمنظمات الخيرية والمنظمات الإخرى بالتنقل اثناء الحظر. 15- يسمح لسيارات الاعلام بالتنقل الحر. 16- السماح لسيارات نقل الالبان ومشتقاته بالتنقل اثناء الحظر. 17- يسمح لعمال شركات الاتصالات بالتنقل اثناء فترة عملهم بشرط حمل مستند او كتاب رسمي من الشركة التي يعملون لديها. 18 - يسمح لسيارات الخدمات العامة "الكهرباء، الماء، البلديات" بالتنقل للحر. 19 - يسمح للشركات الامنية ممارسة اعمالها بشريطة نقل العمال بسيارات (ميني باص) مع كتاب رسمي يثبت مكان عملهم. 20 - يسمح لمن لديه كتاب او باج او فورم من قائممقامية اربيل بالتنقل. واختتم البيان بالقول، "غير هؤلاء الذين تم استثناؤهم من قرار حظر التجوال، اي شخص سيخالف التعليمات سيتم تغريمه واتخاد اجراء بحقه".



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كانت هذه تفاصيل خبر أربيل تصدر بياناً يحدد الفئات المستثناة من حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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