تعرف على حالة الطقس لغاية الاحد المقبل: امطار رعدية وارتفاع بالحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس لغاية الاحد المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد امطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة.

اليوم الاربعاء

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الشمالية: طقس غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متعددة تكون رعدية احيانا،ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.

ادناه جداول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد لليوم الاربعاء بحسب الهيئة العامة للأنواء:

غدا الخميس

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

المنطقة الشمالية: طقس غائمجزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة.

بعد غد الجمعة

المنطقة الوسطى: طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة ابتداء من اقسامها الغربية تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا.

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المنطقة الشمالية: طقس غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة تزداد شدتها بعد الظهرمع حدوث عواصف رعدية احيانا، ولاتغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا.

السبت المقبل



المنطقة الوسطى: طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة و حدوث عواصف رعدية وخاصة في اقسامها الوسطى والشرقية، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الشدة وفي الاقسام الشرقية تكون غزيرة مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية احيانا خاصة في اقسامها الشرقية.

الاحد المقبل



المنطقة الوسطى: طقس غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة و حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

المنطقة الشمالية: طقس غائم ممطر وتكون الامطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية، ولا تغير في درجات الحرارة.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة وحدوث عواصف رعدية في اقسامها الشرقية، ولا تغير في درجات الحرارة.