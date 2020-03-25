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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4191 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.
وذكرت بيانات المعهد أن عدد الإصابات ارتفع 4191 إصابة جديدة، بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة.
وفي سياق متصل، سجلت نيوزيلندا 47 إصابة مؤكدة و3 إصابات محتملة بفيروس، قبل أن تطبق البلاد الإغلاق الكامل عند منتصف الليل.
وقال مدير عام الصحة في نيوزيلندا، الدكتور آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي، إن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع لمدة 10 أيام على الأقل قبل أن يتراجع.
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