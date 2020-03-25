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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى في هجوم مسلح على معبد للهندوس بكابول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
هاجم مسلحون مجهولون وانتحاريون، صباح اليوم الأربعاء، معبدا للسيخ والهندوس، في العاصمة الأفغانية كابول، وسط حديث عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، في رسالة للصحفيين، إن "عددا من المهاجمين اقتحموا معبدا للسيخ والهندوس في العاصمة عند نحو الساعة 07:45 (03:15 ت ج".
وأضاف أن "الناس عالقون داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم" .. وفق “العين“.
ولفت إلى أن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدي للهجوم.
في هذه الأثناء، تحدثت وسائل إعلام أفغانية عن وقوع ١١ قتيلا وعدد من الجرحى -لم تحدده- داخل المعبد، وهو رقم لم تؤكده أو تنفيه السلطات الرسمية.
من جهتها، قالت أناركالي كاور هوناريار النائبة التي تمثل طائفة السيخ في البرلمان الأفغاني إن "هناك نحو 150 شخصا في المعبد".
ويعيش في المعبد عدد من العائلات بينما تأتي أخرى للصلاة فيه صباح كل يوم.
ولفتت هوناريار إلى أن بعض الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم مغلقة، مشيرة إلى أنها "تشعر بقلق عميق".
ويأتي هذا الهجوم بينما تواجه أفغانستان وضعا سياسيا مأزوما وارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
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