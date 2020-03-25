روكز: التعبئة العامة جراء الكورونا تفتك بالناس

لفت النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الدولار​ على عتبة 3000 ليرة"، معتبرا ان "التعبئة العامة جراء ​الكورونا​ تفتك بالناس، نسب ​البطالة​ و​الفقر​ بلغت أعلى المستويات". ورأى ان "المسؤولين يتجاهلون الواقع، ويتلهون بمشروع قانون يعرض ويسحب بلا رؤية اقتصادية واضحة. اما منطق ​التعيينات​ فيبقى هو هو: معيار الكفاءة غائب، والساحة مشرعة للمحاصصة وتقاسم مراكز".

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