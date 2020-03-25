محمد مكاوي: يجب على الناس ان يشعروا بالخطر وان يلتزموا المنازل

أكد ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​ في حديث تلفزيوني الى أن "بعض ​البلديات​ تقوم بالرشّ على الطرقات للتعقيم وانا لا أؤيد بشكل كامل هذا الحلّ لأنه وفي حال عقمنا الآن ماذا نفعل بعض قليل؟"، متطرقا أيضا الى قضية استغلال بعض شركات التعقيم للبعض اذ بعض البلديات اكدت لي انه أعطونا عروض أسعار خيالية فيما اشتريناها في النهاية باسعار رمزية من آخرين".

وشدد على أننا "نمر بمشكلتين كبيرتين الاولى تتعلق بأزمة "​كورونا​" والمشكلة الاقتصادية والمصرفية"، لافتا الى أنه "حتى ​الساعة​ لا يسمح لسائف الفان أن يعمل اليوم أما سائق التاكسي فيحق له ​القيادة​ شرط أن يكون في السيارة راكبين اضافة مع ان يضع هو كمامة على فمه".

واضاف: "يجب على الناس أن يشعروا أن هناك خطر حقيقي وأنه لا يجب أن يخرجوا من المنازل"، مشددا على أنني "أؤيد فكرة أن يقف الشرطي ويسأل الناس خارج منازلهم الى أين يتوجهون؟".