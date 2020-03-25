شكا المشتركون في خدمة الـDSL ​أوجيرو​ من سنترال ​كوثرية السياد​، من انقطع الانترنت منذ مساء أمس، حيث أفيد أن عطلا لحق بمحطة التغذية الكهربائية في غرفة الشرقية، علما أن هذا الامر يتكرر دائما في المكان نفسه، دون معالجته في شكل نهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل في خدمة الـDSL أوجيرو في سنترال كوثرية السياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.