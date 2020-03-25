نوّه رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان "بالتعاون والتجاوب الذي أبدته الحكومة من خلال اللجنة الوزارية المعنية مع الحملة الوطنية للتكافل الإجتماعي والذي تكلل بإطلاق حملة "إيدي وإيدك" من أجل مساعدة العائلات والأسر على إمتداد الجغرافية اللبنانية، من خلال التعاون بين المجتمع المدني والوزارات المعنية والجيش اللبنانية وبالتنسيق مع البلديات والمخاتير".
ورأى ذبيان أن "هذه الخطوة الجبارة من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع الأهلية والمدني بحكومة الرئيس حسان دياب التي نجحت في إدارة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا على الرغم من إمكاناتها المتواضعة ما يمنحها مزيداً من الدعم الشعبي، ويؤسس لمرحلة من التعاون بين المواطن والحكومة ويبني جسور الثقة التي لطالما تهدمت بفعل السياسات التي إنتهجتها الحكومات السابقة، والتي كانت تضرب بعرض الحائط مصالح المواطنين ومتطلباتهم المستحقة من قبل الدولة".
وأشار الى "أننا بحاجة اليوم الى تجسيد أقصى درجات التعاون والتضامن والتكافل الوطني والشعبي في مواجهة خطر الوباء المتفشي على صعيد لبنان والعالم، لأن خلاصنا في وحدتنا وتضامننا الوطني والمجتمعي، بعيداً عن الحسابات والكيديات السياسية التي دفع ثمنها لبنان واللبنانيون ثمنا باهظا من أمنهم الاجتماعي والصحي، كما أن تعزيز التعاون بين المجتمع الأهلي والحكومة يشكل خطوة من أجل إعادة تكريس العلاقة بين الدولة والمجتمع على قاعدة المواطنة والتكافل الإجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان نوه بإطلاق حملة "إيدي وإيدك": خلاصنا في وحدتنا وتضامننا الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.