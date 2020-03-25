ذبيان نوه بإطلاق حملة "إيدي وإيدك": خلاصنا في وحدتنا وتضامننا الوطني

نوّه رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ "بالتعاون والتجاوب الذي أبدته ​الحكومة​ من خلال اللجنة الوزارية المعنية مع الحملة الوطنية للتكافل الإجتماعي والذي تكلل بإطلاق حملة "إيدي وإيدك" من أجل مساعدة العائلات والأسر على إمتداد الجغرافية ال​لبنان​ية، من خلال التعاون بين ​المجتمع المدني​ والوزارات المعنية و​الجيش​ اللبنانية وبالتنسيق مع ​البلديات​ و​المخاتير​".

ورأى ذبيان أن "هذه الخطوة الجبارة من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع الأهلية والمدني بحكومة الرئيس ​حسان دياب​ التي نجحت في إدارة ​الأزمة​ الناجمة عن تفشي وباء ​كورونا​ على الرغم من إمكاناتها المتواضعة ما يمنحها مزيداً من الدعم الشعبي، ويؤسس لمرحلة من التعاون بين المواطن والحكومة ويبني جسور الثقة التي لطالما تهدمت بفعل السياسات التي إنتهجتها الحكومات السابقة، والتي كانت تضرب بعرض الحائط مصالح المواطنين ومتطلباتهم المستحقة من قبل ​الدولة​".

وأشار الى "أننا بحاجة اليوم الى تجسيد أقصى درجات التعاون والتضامن والتكافل الوطني والشعبي في مواجهة خطر الوباء المتفشي على صعيد لبنان و​العالم​، لأن خلاصنا في وحدتنا وتضامننا الوطني والمجتمعي، بعيداً عن الحسابات والكيديات السياسية التي دفع ثمنها لبنان و​اللبنانيون​ ثمنا باهظا من أمنهم الاجتماعي والصحي، كما أن تعزيز التعاون بين المجتمع الأهلي والحكومة يشكل خطوة من أجل إعادة تكريس العلاقة بين الدولة والمجتمع على قاعدة المواطنة والتكافل الإجتماعي".