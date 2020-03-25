لفت السفير الصيني في لبنان وانغ كیجیان إلى ان "التزام الشعب الصيني باجراءات الحجر الصحي يعود إلى إيمان وثقة الشعب بالحكومة والحزب الشيوعي الصيني وبما ان الوباء هو عدو للجميع من دون استثناء من المفروض من كل المواطنين الالتزام باستراتيجية عامة لوضع حد لانتشار هذا الفيروس وتفاقمه".
وأكد في حديث إذاعي انه "هناك ادراك تام من قبل الشعب والمنظمات والحكومات بضرورة الالتزام الكلي بهذه الاستراتيجية حتى تنجح، هناك ايضا حاجة للتوعية وفي حالات استثنائية هناك اجراءات قانونية للتقيد بهذه الاجراءات"، مشددا على انه "لا نستطيع ان نعلن النصر على الوباء، صحيح اننا حقنا انجازات بقطع الانتقال الداخلي للفيروس وحصدنا 0 حالة داخلية في الايام الاخيرة لكن هناك مهمة شاقة بمنع اعادة الانتشار في الداخل".
وأوضح "أننا حققنا تقدما كبيرا في الصين لكن هناك خطورة من دخول اصابات من الخارج واعادة انتشاره من جديد وبالتالي لن نستطيع ان نعلن النصر إلا اذا حقق جميع بلدان العالم تقدما في احتواء هذا ".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين: لن نستطيع ان نعلن النصر إلا اذا حقق جميع بلدان العالم تقدما في احتواء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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