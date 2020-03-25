القوات اللبنانية تقوم بحملة تعقيم في جزين لمكافحة كورونا

قام عدد من مراكز منطقة جزين في حزب "القوات اللبنانية" بحملة تعقيم واسعة، بناءً لتوجيهات ​القيادة​ الحزبية، وضمن سلسلة مبادرات لمكافحة ڤيروس ​كورونا​، شملت عدة أماكن: مركز جزين: حواجز توعية أمام دور الكنائس في جزين، وتوزيع منشورات عن فيروس “كورونا”، وإرشادات للوقاية منه. كما تم توزيع مطهر اليدين على المارة، مركز قيتولي تم تعقيم كنيسة الملاك ميخائيل، ​القديس جاورجيوس​، كنيسة مار يوحنا، كنيسة مار الياس - المكنونية، دير مار بطرس وبولس، كنيسة مار شربل- قطين - حداب و​كنيسة مار مارون​ - بصليّا.

كنيسة السّيدة ومبنى بلدية سنيّا، كنيسة مار أنطونيوس في حيطورة".

وطال التعقيم ايضا مركز صفاريه حيث تم تعقيم ورش كافة الأماكن العامة والساحات والطرقات الداخلية، شوارع ومداخل منازل البلدة، بشكل دوري، مركز ​كفرحونة​ حيث تم تعقيم كنيسة سيدة الانتقال في كفرحونة، مركز بتدين اللقش ومركز صبّاح حيث تم تعقيم ​كنيسة مار يوسف​ في بتدين اللقش وكنيسة مار الياس في صبّاح، مركز وادي بعنقودين حيث تم تعقيم شوارع ومداخل منازل البلدة، زيارة منازل البلدة لتوزيع هدايا رمزية على الأمهات بمناسبة ​عيد الأم​،

مركز بكاسينحيث تم تعقيم ورش كافة الأماكن العامة والساحات والمنازل والطرقات الداخلية ودور العبادة على ان تتبعها خطوات تالية في الأيام المقبلة،

مركز ريمات حيث تم توزيع كميات من ​الطحين​ على أهالي البلدة لتمكينهم من الصمود في ظل تدابير الحجر المنزلي، مركز ​كفرجرة​ حيث تم تقديم كفوف وكمامات لبلدية كفرجرة، مركز الحسانية حيث تم تعقيم شوارع البلدة ومداخل المنازل، مركز جنسنايا حيث تم توزيع هدايا رمزية على الأمهات بمناسبة عيد الأم، كما تم تعقيم شوارع البلدة ومداخل المنازل بالتنسيق مع مختار البلدة، مركز عاراي حيث تم تعقيم شوارع البلدة ومداخل المنازل، مركز بيصور حيث تم تعقيم كنيسة مار مارون وشوارع البلدة".