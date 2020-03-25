خريس: لدعم مستشفيات صور سريعا بالمعدات لمواجهة كورونا

دعا عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ ​وزارة الصحة​ الى "الاسراع في تزويد ​مستشفيات​ منطقة صور بالمعدات اللازمة لمواجهة فيروس ​الكورونا​، وبخاصة السماح بإجراء الفحص المبدئي وبالاسعار التي أقرتها الوزارة". وفي تصريح أدلى به خلال متابعته الاجواء العامة مع الجسم الطبي في ​قضاء صور​، ومع اتحاد بلديات ​القضاء​، شدد على أن "​البلديات​ باتت مستعدة لاستلام المواد الغذائية للمحتاجين، وفق الضوابط المقررة من قبل ​وزارة الشؤون الاجتماعية​"، داعيا السكان الى "الالتزام بالحجر المنزلي وتخفيف التنقل بين المناطق"، متمنيا للمرضى الشفاء، وأن "يخرج الوطن من هذه ​الأزمة​ بأقل الخسائر المادية والبشرية".

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