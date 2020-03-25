بلدية كفرعقا الكورة تنفي خبر إصابة شرطي بلدي وشخص آخر بالكورونا

نفت بلدية كفرعقا - الكورة خبرا يروج على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أن "عنصرا من شرطة البلدية وشخصا آخر، أصيبا بفيروس كورونا في كفرعقا"، مؤكدة أن هذا الخبر مدسوس، وتمنت توخي الدقة في نقل الأخبار"
يذكر ان وزارة وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في بيان أنه "لغاية تاريخ 24/20/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 304 حالات أي بزيادة 37 حالة عن يوم امس"، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة "جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 47 حالة من اجل تأكيدها. وتبين خلال التقصي ان بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية".
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