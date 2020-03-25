المصلحة الوطنية لليطاني تعلن قطع طريق عام البرج الشمالي

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان أنها "بالتنسيق مع بلدية ​البرج الشمالي​ ستقطع طريق عام البرج الشمالي (طريق ضهر القنا)، لتنفيذ أشغال عامة، لتأهيل النفق الذي يجر ​المياه​ من مشروع ري القاسمية الى مشروع ري راس العين، لتأمين المياه في موسم ري 2020 ولتأمين حسن توزيع المياه على الاراضي الزراعية. علما أن المصلحة مستثناة من قرار الاقفال العام لجهة تأمين المياه وتوزيعها وتخزينها وتشغيل معامل توليد ​الطاقة​ الكهرومائية ومحطات التحويل".

وأشارت المصلحة الى أنها "أودعت ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، برنامج العمل ليصار الى تأمين الآليات ومواد ​البناء​ المطلوبة".