رئيس بلدية الجاهلية ينفي وجود اصابة بكورونا في البلدة

نفى رئيس ​بلدية الجاهلية​ أمين أبو ذياب ما يتم تناقلة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن خبر مفاده إصابة أحد أفراد القرية ب​فيروس كورونا​، متمنيا توخي الدقة في نقل ​الاخبار​. يذكر ان وزارة ​وزارة الصحة العامة​ كانت قد أعلنت في بيان أنه "لغاية تاريخ 24/20/2020 بلغ عدد ال​حالات​ المثبتة مخبريا إصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 304 حالات أي بزيادة 37 حالة عن يوم امس"، مؤكدة أنها تقوم بمتابعة "جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 47 حالة من اجل تأكيدها. وتبين خلال التقصي ان بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية".

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