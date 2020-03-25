لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية تؤكد خلو اليمن من أي إصابة بكورونا

أعلنت لجنة الطوارئ ب​وزارة الصحة​ ​اليمن​ية خلو اليمن من أي إصابة ب​فيروس كورونا​ حتى اللحظة. هذا وتعد اليمن، البلد العربي الوحيد، الذي لم يصله فيروس كورونا المسجد حتى الأن، وذلك بعد أن أكدت ​منظمة الصحة العالمية​، خلو اليمن من ​حالات​ إصابة بفيروس "Covid19".

يذكر ان الإصابات بفيروس كورونا ترتفع عبر العالم بشكل مستمر، إذ تخطت حاجز 400 ألف مصاب، بينما تقترب الوفيات من 20 ألفاً. وقد أمست القارة الأوروبية هي الأكثر تضررا عبر العالم، خاصة في ​إيطاليا​.