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لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية تؤكد خلو اليمن من أي إصابة بكورونا

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أعلنت لجنة الطوارئ ب​وزارة الصحة​ ​اليمن​ية خلو اليمن من أي إصابة ب​فيروس ​ حتى اللحظة. هذا وتعد اليمن، البلد العربي الوحيد، الذي لم يصله فيروس كورونا المسجد حتى الأن، وذلك بعد أن أكدت ​منظمة الصحة العالمية​، خلو اليمن من ​حالات​ إصابة بفيروس "Covid19".

يذكر ان الإصابات بفيروس كورونا ترتفع عبر العالم بشكل مستمر، إذ تخطت حاجز 400 ألف مصاب، بينما تقترب الوفيات من 20 ألفاً. وقد أمست القارة الأوروبية هي الأكثر تضررا عبر العالم، خاصة في ​إيطاليا​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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