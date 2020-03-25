وزارة الصحة التونسية تعلن وفاة شخص رابع مصاب بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن تونسي ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى أربع حالات.
وأكد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق، "وفاة المصاب بفيروس كورونا، أصيل معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، ليكون بالتالي رابع حالة وفاة بالفيروس تُسجل في تونس"،مشددا على أن "التحاليل التي أجريت على زوجة الفقيد، أثبتت شفاءها من الفيروس، بينما لا يزال شقيقه المصاب يخضع للحجر الصحي الإجباري تحت حراسة أمنية".
وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الحالة المسجلة كانت للمصاب الأول في تونس بفيروس كورونا، البالغ من العمر خمسة وستين عاما قد عاد من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 شباط 2020، قبل اكتشاف إصابته بالفيروس، ليتم إيواؤه بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وتتدهور حالته الصحية ويوضع تحت التنفس الاصطناعي يوم 13 آذار الجاري، علما وأنه يعاني أيضا من مرض السكري.
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