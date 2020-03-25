شويغو: القدرة القتالية للقوات الروسية ازدادت بأكثر من الضعف منذ 2012

كشف وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​، أن "القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012 ، مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع ​الناتو​ مع زيادة التهديدات العسكرية"..

ولفت وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع مجلس الاتحاد الى انه "بحلول عام 2020، زادت الإمكانيات القتالية للقوات المسلحة الروسية بأكثر من الضعف، مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الناتو وسط التهديدات العسكرية المتزايدة"، مشيرا الى أن "الحصة سترتفع بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 5 بالمئة لتصبح 87 بالمئة".

وأضاف بهذا الصدد قائلا: "ارتفعت نسبة إمداد ​القوات​ بالأسلحة الحديثة إلى 68.2 بالمئة، وسترتفع إلى المؤشر المستهدف بحلول نهاية العام، وهو 70 بالمئة، وفي نفس الوقت، سترتفع نسبة الأسلحة الحديثة في القوات الاستراتيجية النووية إلى 87 بالمئة".

كما كشف شويغو عن تعرض البنية التحتية المعلوماتية للجيش الروسي لأكثر من 25 هجمة إلكترونية من الخارج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد شويغو بشأن هذا الموضوع أنه "أصبح ​الفضاء​ المعلوماتي أحد مسارح العمليات العسكرية في الوقت الحاضر. لقد تعرضت البنية التحتية المعلوماتية للقوات المسلحة الروسية لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من خارج البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه ترتفع أعدادها بنسبة 12 بالمئة في المتوسط كل عام"