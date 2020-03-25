أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 658.
وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلن يوم أمس "تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن".
وأوضح أنه "تم تسجيل 28 حالة في مدينة موسكو، و5 حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان، كما غادر 5 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الروسية: تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 658 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.