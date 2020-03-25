الصحة الروسية: تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 658

أعلنت ​وزارة الصحة​ الروسية عن تسجيل 163 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 658.

وكان مقر عمليات مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد في ​​روسيا​​، أعلن يوم أمس "تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن".

وأوضح أنه "تم تسجيل 28 حالة في مدينة ​موسكو​، و5 ​حالات​ في ​سان بطرسبرغ​، وحالة واحدة في كل من جمهورية ​الشيشان​ وجمهورية تتارستان، كما غادر 5 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصا".