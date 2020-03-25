وفاة مصاب بفيروس كورونا في محافظة بابل العراقية

أعلن الناطق الإعلامي لخلية الأزمة في محافظة بابل العراقية بهاء العلكاوي أن "مريضًا يبلغ من العمر 68 سنة توفي في مستشفى الصادق جراء إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء المرض في بابل إلى 2"، مشيرا إلى استمرار الحظر التام في بابل.
وكانت دائرة صحة محافظة السليمانية العراقية، أعلنت أمس عن، "تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، تم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".
وكانت الحكومة العراقية، قد قالت فى بيان أمس، إنها مددت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 آذار الحالي في إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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