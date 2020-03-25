"تنظيم داعش" يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول

أفاد المركز الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة على الانترنت "سايت" أن "​تنظيم داعش​ أعلن عبر وكالة "أعماق" تبنيه للهجوم الذي لا زال جارياً على معبد للشيخ والهندوس في ​كابول​".

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، مقتل طفل على الأقل في الهجوم وجرح 15 شخصاً، وفق حصيلة أولية.

وكان الناطق بإسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أعلن في حديث للوكالة أنه "حوالي الساعة 07,45 (03,15 ت غ) اقتحم عدد من المهاجمين معبدا للسيخ والهندوس في ​كابول​"، موضحا أن "الناس عالقون في داخل المبنى وقوات الأمن تحاول إنقاذهم".

وأعلنت أناركالي كاور هوناريار النائبة التي تمثل طائفة السيخ في البرلمان الأفغاني أن "هناك نحو 150 شخصا في المعبد" الذي يعيش فيه عدد من العائلات بينما تأتي أخرى للصلاة فيه صباح كل يوم، مشيرة الى أن "بعض الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم مغلقة"، مؤكدة أنها "تشعر بقلق عميق".

ونفى الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أي علاقة للحركة بالهجوم.