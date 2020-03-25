طائرات بدون طيار تراقب تطبيق قرارات مواجهة تفشي "كورونا" بدبي

لفت مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي العقيد سعيد المدحاني الى إن "هناك حرصا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل على تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأشار المدحاني إلى أن "مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار لمتابعة الإغلاق المؤقت الاحترازي للشواطئ العامة"، مشددا على ان "هذه الدوريات تصدر التعليمات، وتبث رسائل صوتية بضرورة الإخلاء لمن قد يوجدون على الشواطئ العامة".

وشدد المدحاني على إن "مركز شرطة الموانئ يعتمد دوريات الطائرة بدون طيار في عمله اليومي، من خلال مشروع "النورس"، الذي ينفذه بالتعاون مع مركز الطائرات بدون طيار في شرطة دبي".

ولفت المدحاني إلى أن "الطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات تتمتع بالقدرة على تصوير الأحداث في مناطق التغطية، سواء في فترات النهار أو الليل، إلى جانب احتوائها على مكبرات صوت لبث الرسالة التي ترغب شرطة دبي في توصيلها إلى الجمهور، وحالياً يتم استخدمها هذه المكبرات لتوصيل الرسالة الخاصة بضرورة إخلاء الشواطئ، تطبيقاً لقرار الدولة إغلاقها مؤقتاً".